У Мексиці стався потужний землетрус
- 19 вересня 2017
- Поділіться цим Facebook
- Поділіться цим Twitter
- Поділіться цим Messenger
- Поділіться цим Messenger
- Поділіться цим Email
-
Поділитися
Поділіться цимЦе зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
-
-
-
MessengerПоділіться цим Messenger
-
MessengerПоділіться цим Messenger
-
-
Google+Поділіться цим Google+
-
ВКонтактеПоділіться цим ВКонтакте
-
LiveJournalПоділіться цим LiveJournal
-
Мой МирПоділіться цим Мой Мир
-
ОдноклассникиПоділіться цим Одноклассники
-
Поділіться цимЯк поділитися
Це зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
По центральній Мексиці вдарив потужний землетрус магнітудою 7,1, повідомляє геологічна служба США.
Поштовхи були відчутні у Мехіко. На відеозаписах телеканалів видно щонайменше один частково зруйнований будинок.
Тисячі людей вийшли на вулиці, повідомляють місцеві ЗМІ.
Раніше у вересні щонайменше 90 людей загинули внаслідок землетрусу магнітудою 8,1.