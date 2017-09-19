У Мексиці стався потужний землетрус

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По центральній Мексиці вдарив потужний землетрус магнітудою 7,1, повідомляє геологічна служба США.

Поштовхи були відчутні у Мехіко. На відеозаписах телеканалів видно щонайменше один частково зруйнований будинок.

Тисячі людей вийшли на вулиці, повідомляють місцеві ЗМІ.

Раніше у вересні щонайменше 90 людей загинули внаслідок землетрусу магнітудою 8,1.