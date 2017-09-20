Сильний землетрус в Мексиці: 140 людей загинуло

Копирайт изображения Getty Images Image caption Рятівники і волонтери розбирають завали будівель

Загальна кількість жертв найпотужнішого землетрусу магнітудою 7,1 в Мексиці, за даними влади, перевищила 149 людей. Кількість згиблих постійно зростає.

У столиці країни, Мехіко, зруйновані десятки будинків.

Внаслідок обвалу школи в столиці загинуло щонайменше 21 дитина, багатьох шукають під завалами, повідомила місцева влада.

Епіцентр землетрусу знаходився неподалік від міста Атенсінго, у штаті Пуебла, що в 120 кілометрах від Мехіко, на глибині 51 кілометр, повідомляє Геологічна служба США.

Усього в Мехіко загинули 49 людей, ще 10 - у штаті Мехіко, 55 людей загинули в штаті Морелос, на південь від столиці, 32 людини - у штаті Пуебла, троє - у штаті Ґерреро.

У районах Мехіко, які найбільше постраждали від землетрусу, працюють рятувальники. Розбирати завали їм допомагають добровольці. Є побоювання, що під руїнами можуть залишатися люди.

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Щонайменше 3,8 млн. людей залишаються без електроенергії.

Аеропорт Мехіко закритий. Багато будівель у місті повністю евакуйовані.

Землетрус стався о 13:14 за місцевим часом (18:14 за Гринвічем), у той момент, коли рятувальні служби Мехіко проводили навчання щодо поведінки під час землетрусів. Це відбувалося у 32-ту річницю потужного землетрусу, у результаті якого тоді загинуло близько 10 тисяч людей.

Землетруси у Мексиці - не поодиноке явище. Раніше у вересні землетрус стався на півдні країни, тоді загинуло 90 людей.