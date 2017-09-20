Бойовики 23 рази обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі - штаб
За минулу добу бойовики 23 рази порушили перемир'я. Внаслідок бойових дій втрат серед українських військових немає, повідомляє прес-центр штабу АТО.
На донецькому напрямку активність бойовиків зберігалась у районі Авдіївської промзони. Крім того, під обстріли потрапили укріплення АТО поблизу Майорська, Верхньоторецького, Невельського та Пісків.
На луганському напрямку бойовики вночі обстріляли з гранатометів опорні пункти АТО на околицях Станиці Луганської, а з мінометів били поблизу Новозванівки.
На приморському напрямку стріляли по Водяному.
Бойовики звинувачують в обстрілах українських військових.