Бойовики 23 рази обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі - штаб

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За минулу добу бойовики 23 рази порушили перемир'я. Внаслідок бойових дій втрат серед українських військових немає, повідомляє прес-центр штабу АТО.

На донецькому напрямку активність бойовиків зберігалась у районі Авдіївської промзони. Крім того, під обстріли потрапили укріплення АТО поблизу Майорська, Верхньоторецького, Невельського та Пісків.

На луганському напрямку бойовики вночі обстріляли з гранатометів опорні пункти АТО на околицях Станиці Луганської, а з мінометів били поблизу Новозванівки.

На приморському напрямку стріляли по Водяному.

Бойовики звинувачують в обстрілах українських військових.