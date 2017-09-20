Іран розкритикував "середньовічний" виступ Трампа в ООН

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У своєму першому великому виступі в ООН Дональд Трамп критикував кілька країн і наразився на гостру реакцію з їхнього боку.

Він, зокрема, згадав про "невелику групу режимів-вигнанців", маючи на увазі, серед інших, Іран. А також сказав, що США "повністю знищать" Північну Корею, якщо будуть змушені це зробити.

Міністр закордонних справ Ірану у відповідь заявив: "Невігласька мова ненависті Трампа варта середньовічних часів", а не ООН.

У Північній Кореї на виступ іще не відреагували.

У своїй промові пан Трамп виклав бачення світу, який складається із суверенних держав, що працюють задля покращення життя своїх громадян.

Але велику частину виступу він присвятив "країнам-паріям", які, за його словами, є "лихом нашої планети".

Вашингтон неодноразово застерігав Північну Корею від випробувань зброї, які порушують резолюції Радбезу ООН.

У вівторок пан Трамп розкритикував лідера Північної Кореї Кім Чен Ина. "Людина-ракета (Rocket Man) вирушила на самогубчу місію", - заявив він.

"Якщо (США. - Ред.) доведеться захищати себе чи своїх союзників, у нас не буде іншого вибору, окрім як повністю знищити Північну Корею", - додав він.

Reuters повідомляє, що один із представників, почувши ці слова, закрив обличчя руками, а залою прокотилося здивоване бурмотіння.

Міністр закордонних справ Швеції Маргот Валлстром сказала BBC: "Це був неправильний виступ, у неправильний час і перед неправильною аудиторією".

Іран пан Трамп назвав "корумпованою диктатурою під фальшивою маскою демократії", "головним експортом" якої є "насильство, кровопролиття і хаос".

Також він зробив випад проти Венесуели, назвавши її владу корумпованою "соціалістичною диктатурою" і сказавши, що США готові вжити заходів проти неї.

Міністр закордонних справ цієї країни Хорхе Арреаса відкинув ці "погрози".

"Трамп не є президентом світу. Він не може управляти навіть власним урядом", - заявив він.

Президент Болівії Ево Моралес - союзник Венесуели - написав у Twitter: "Я не здивований, що такий мультимільйонер, як Трамп, нападає на соціалізм. Наша боротьба завжди буде ідеологічною та прагматичною".

Водночас прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу підтримав пана Трампа. Зокрема він застеріг проти поширення іранського впливу на Близькому Сході.