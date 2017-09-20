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18 вересня на 93-му році життя помер відомий видавець і меценат Осип Зінкевич.

Він упродовж 50 років керував видавництвом "Смолоскип", яке було створене у США в 1967 році і видавало дисидентську і правозахисну літературу, а також твори репресованих українських письменників.

Про смерть пана Осипа повідомила в середу Facebook-сторінка видавництва.

Пан Зінкевич народився в селянській родині, його батько був вояком Українських Січових стрільців.

Після Другої світової війни, будучи молодим хлопцем, він опинився в таборі біженців у Західній Німеччині.

Потім потрапив у Париж, де закінчив у 1954 році інститут індустрійної хімії. Був учасником кількох українських молодіжних організацій.

У 1956 році переїхав до США. Працював, зокрема, директором дослідної хімічної лабораторії.

Видавництво "Смолоскип", яке він очолював, опублікувало, серед інших, твори Миколи Хвильового, Олеги Теліги, Ліни Костенко, Василя Стуса, Євгена Сверстюка.

Після здобуття Україною незалежності пан Зінкевич переніс діяльність видавництва у Київ, але залишився громадянином США.

Окрім того, він очолював благодійний фонд, який опікувався молодими письменниками.

Від 1993 року "Смолоскип" проводить конкурс для молодих авторів, лауреатами якого в різні роки були Тарас Прохасько, Сергій Жадан і Світлана Пиркало.

Пан Осип також заснував Музею-архів українського самвидаву. Має орден "За заслуги" ІІІ ступеня.

"Заочно попрощатися з Осипом Зінкевичем можна у видавництві "Смолоскип" відтепер і до 27 вересня", - повідомляє Facebook-сторінка видавництва.

У 2016 році в "Смолоскипі" вийшов "Щоденник" пана Зінкевича за 40-ві, 60-ті і 70-ті роки.

У соцмережах висловлюють жаль з приводу смерті видавця.

"Відійшов Осип Зінкевич - один із найвидатніших українців, які були нашими сучасниками. Не вистачить слів, щоб оцінити його внесок у збереження і публікацію спадщини дисидентів і шістдесятників, ... надруковані сотні книжок, дієва система підтримки сотень молодих авторів ... Невимовна втрата. Бо він був скромним, але справжнім героєм України", - написав журналіст та історик Вахтанг Кіпіані.

"Рідкісно великої душі людина. І неможливо взагалі оцінити те, що він зробив для України, для нас, молодих літераторів 90-х, і далі, і далі, яких він по-батьківському брав під крило і підтримував, і давав надію, видавав наші перші поетичні книжки", - відзначила поетеса і видавець Мар'яна Савка.