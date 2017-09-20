Російська залізниця запустила вантажні потяги в обхід України
Компанія "Российские железные дороги" організувала рух вантажних потягів на новій ділянці, яку збудували в обхід України.
Про це сказано в повідомленні на сайті РЖД.
Ідеться про залізничну лінію Журавка-Міллерово у Воронезькій і Ростовській областях, яку почали будувати весною 2015 року.
Пролягає вона неподалік від українсько-російського кордону, оминаючи Луганську область, і має довжину 137 км.
У РЖД кажуть, що зараз іде тестова експлуатація нової дороги, але рух вантажних потягів організували "на регулярній основі".
Перші потяги перевезли вагони з зерном і будівельними матеріалами.
Про дату запуску пасажирських потягів на цій гілці обіцяють повідомити додатково.
Лінія має на меті зв'язати центральні регіони Росії з південними.