Вибух у метро Лондона: арештували ще двох людей
В Уельсі арештували ще двох людей у зв'язку з п'ятничним вибухом у лондонському метро.
Таким чином загальна кількість затриманих сягнула п'яти.
Поліція арештувала 48- і 30-річного чоловіків у ніч проти середи після обшуку в місті Ньюпорт.
Зараз там триває іще один обшук, але вже за іншою адресою.
У п'ятницю вранці на станції Parsons Green на заході Лондона спрацював саморобний вибуховий пристрій. Постраждали щонайменше 30 людей.
За повідомленнями, вибух міг бути потужнішим, але бомба спрацювала неправильно.
У Британії тоді запровадили "критичний" рівень терористичної загрози.