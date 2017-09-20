Луценко: до пожежі на Одещині могла призвести корупція

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Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що до трагедії, які призвели до загибелі дітей на Одещині, "окрім службової недбалості, могла призвести також і корупція".

За його словами, вимкнення протипожежної сигналізації може свідчити про "пошуки тієї охоронної структури з відповідною ліцензією, яка запропонувала б ймовірним зловмисникам кращі відкати".

Пан Луценко нагадав, що резервуари води не були наповнені, а пожежна інспекція неодноразово надсилала приписи до табору, у районну адміністрацію та до мерії.

За словами Юрія Луценка, якщо у таборі ігнорували ці приписи, то "це, як мінімум, службова недбалість, що обтяжується трьома дитячими смертями".

Керівник ГПУ зазначив, що роль заступника міського голови Одеси у галузі освіти вивчатимуть.

Пан Луценко також наголосив, що "може постати питання і про політичну відповідальність міського голови".

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Пожежа в дитячому таборі "Вікторія" в Одесі сталася пізно ввечері в п'ятницю: спалахнув один із корпусів. Двоповерхова дерев'яна будівля повністю згоріла.

За останніми даними, загинули троє дітей. Ще двох дівчат ушпиталили.

Дитячий омбудсмен Микола Кулеба розповів, що одна з постраждалих отримала травму спини, бо вистрибнула з вікна другого поверху.

За його даними, всі троє загиблих - учасниці хореографічного ансамблю. Їм було 8, 9 і 12 років.