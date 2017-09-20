У Запоріжжі поліція звільнила 100 людей з "реабілітаційного центру"

Копирайт изображения Поліція запорізької області / Facebook

У Запоріжжі правоохоронці звільнили 100 алко- і наркозалежних людей з різних міст України, яких силоміць утримувала релігійна організація, розповів генеральний прокурор України Юрій Луценко.

За його словами, людей утримували в незаконному "центрі реабілітації" - спеціально обладнаних будинках з ґратами на вікнах.

Людей виявили в середу під час обшуків за п'ятьма адресами, розповів пан Луценко на брифінгу в прокуратурі Запорізької області.

"Насправді, лікуванням "пацієнтів" ніхто не займався, їх незаконно позбавляли волі із застосуванням психологічного та фізичного насильства", - цитує генпрокурора агенція "Інтерфакс".

У більшості випадків ініціаторами "лікування" ставали родичі, які платили за утримання в центрі від 2500 грн до 3500 грн на місяць, повідомила прес-служба ГУ Нацполіції Запорізької області у Facebook.

Копирайт изображения Поліція запорізької області / Facebook

Зараз звільнені люди дають свідчення, на їхньому тілі виявили сліди побоїв, додав генпрокурор.

У поліції повідомили, що у вчиненні цього злочину підозрюють чотирьох людей, які створили центр "реабілітації", але він не мав необхідних документів і медпрацівників.

Справу порушили за статтями про незаконне позбавлення волі та катування.