У Запоріжжі поліція звільнила 100 людей з "реабілітаційного центру"
У Запоріжжі правоохоронці звільнили 100 алко- і наркозалежних людей з різних міст України, яких силоміць утримувала релігійна організація, розповів генеральний прокурор України Юрій Луценко.
За його словами, людей утримували в незаконному "центрі реабілітації" - спеціально обладнаних будинках з ґратами на вікнах.
Людей виявили в середу під час обшуків за п'ятьма адресами, розповів пан Луценко на брифінгу в прокуратурі Запорізької області.
"Насправді, лікуванням "пацієнтів" ніхто не займався, їх незаконно позбавляли волі із застосуванням психологічного та фізичного насильства", - цитує генпрокурора агенція "Інтерфакс".
У більшості випадків ініціаторами "лікування" ставали родичі, які платили за утримання в центрі від 2500 грн до 3500 грн на місяць, повідомила прес-служба ГУ Нацполіції Запорізької області у Facebook.
Зараз звільнені люди дають свідчення, на їхньому тілі виявили сліди побоїв, додав генпрокурор.
У поліції повідомили, що у вчиненні цього злочину підозрюють чотирьох людей, які створили центр "реабілітації", але він не мав необхідних документів і медпрацівників.
Справу порушили за статтями про незаконне позбавлення волі та катування.