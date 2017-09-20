Ураган "Марія" повністю знеструмив Пуерто-Рико

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Вітер повалив пальми в столиці Пуерто-Рико, Сан-Хуані

Через ураган "Марія" увесь острів Пуерто-Рико лишився без електрики, повідомили посадовці. На цій території, що перебуває під управлінням США, мешкають 3,5 мільйона людей.

За словами керівника агентства з подолання стихійних лих Абнера Гомеса, ураган пошкодив "все на своєму шляху".

"Інформація, яку ми отримали, не є обнадійливою", - сказав він на брифінгу, закликавши людей залишатися в своїх будинках.

Раніше губернатор Пуерто-Рико попросив президента Дональда Трампа оголосити острів зоною стихійного лиха. Цей статус дозволить отримати більше федеральної допомоги на відновлення.

Шторм призвів до великої повені та приніс із собою небезпечний для життя вітер.

Губернатор Рікардо Росселло заявив, що уникнути шкоди було неможливо, хоча для захисту людей розгорнули 500 притулків.

З 1851 року Пуерто-Рико лише один раз стикався зі штормом найвищої, п'ятої категорії: 1928 року по острову вдарив ураган "Окічобі".

"Марія" - вже другий після "Ірми" шторм п'ятої категорії, що вдарив по Карибському регіоні цього сезону.

У понеділок цей спустошливий шторм лютував на острові Домініка. Через нього там загинули семеро людей.

На знімках із повітря видно повалені будинки, і кількість жертв там, скоріше за все, зросте, коли надійде більше інформації.

"Марія" рухається приблизно тим самим шляхом, що й "Ірма".