Порошенко в ООН: "друзі" Криму, миротворці та голодомор

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Президент України Петро Порошенко переконаний, що Росія на сьогодні є "не контрибутором міжнародної безпеки, а її найбільшою загрозою". Про це він заявив у Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй у США.

"Просто замисліться. Крадіжка землі іншого народу, викрадення людей, ведення прихованої війни, збиття цивільного літака, поширення брехні по всьому світу - чи ця поведінка личить постійному члену Ради безпеки? Росія є не контрибутором міжнародної безпеки, а її найбільшою загрозою", - заявив пан Порошенко.

За його словами, "Росія, мабуть, єдина країна в світі, яка має конфлікт - гарячий, заморожений чи потенційний - майже з усіма сусідами".

"Друзі Криму"

Україна ініціює створення міжнародної групи з координації спільних дій для деокупації анексованого Росією Криму.

"Прийшов час створити міжнародну групу "друзів українського Криму" для координації спільних кроків і дій. Ми розраховуємо на скоординовану і цілеспрямовану підтримку наших міжнародних партнерів ", - сказав він.

Порошенко також акцентував увагу на мілітаризації Росією Криму, назвавши це викликом безпеки.

"Мілітаризація Криму є ще одним безпековим викликом, який зачіпає всю Південну та Східну Європу, а також Північну Африку та Близький Схід", - підкреслив очільник держави.

Він також закликав Росію виконувати зобов'язання у рамках Віденського документа ОБСЄ та інших міжнародних правил, що регулюють військову діяльність.

До того ж, пан Порошенко заявив, що Росія використовує анексований Крим, "як військовий форпост для проектування військової сили в Сирії."

"У той час як там триває війна, велика кількість російського військового обладнання перевозиться до Сирії кораблями, що базуються в портах Криму", - зазначив український президент.

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Запуски ракет КНДР

Президент заявив, що Україна засуджує ядерні випробування та багаторазові запуски балістичних ракет, здійснені Північною Кореєю.

Крім того, Україна просить Радбез ООН розслідувати можливу зовнішню причетність до розробки ядерних і ракетних програм Північної Кореї.

"Дозвольте мені підтвердити заклик України до Ради безпеки ООН провести детальне розслідування щодо розробки ядерних і ракетних програм Північної Кореї з метою виявлення будь-якої можливої ​​зовнішньої допомоги Пхеньяну в цій сфері", - сказав впан Порошенко.

Президент нагадав, що Україна віддала своїй третій в світі ядерний арсенал в обмін на гарантії безпеки 20 років тому.

Визнати голодомор геноцидом

Також під час виступу президент України закликав всі держави-члени ООН визнати голодомор в 1932-1933 в Україні актом геноциду.

"Я закликаю держави-члени ООН прийняти власне історичне рішення про визнання Голодомору актом геноциду.", - заявив глава держави.

Image caption Перша зустріч двох президентів відбулася у червні, під час візиту Петра Порошенка у Вашингтон.

Миротворці "якнайшвидше"

Раніше у середу пан Порошенко також виступив на Радбезі ООН, де закликав "якнайшвидше" відправити на Донбас миротворців ООН.

За його словами, місія повинна мати мандат на відвідання "усієї окупованої РФ території", а також мандат для контролю за усім кордоном між Україною та Росією, "щоб російські танки й солдати не могли перейти український кордон".

У ході чинного візиту Петро Порошенко також має зустрітися із президентом США Дональдом Трампом.

Напередодні президент США під час своєї промови на Генеральній асамблеї ООН засудив загрози суверенітету України.