В АТО - загострення, поранено бійця
Наприкінці минулої доби обстановка у районі проведення АТО "дещо загострилася", повідомляє прес-центр АТО.
Вдень режим тиші майже дотримувався, але після 18 години бойова активність "суттєво зросла", твердять силовики.
Один військовий отримав кульове поранення в районі Авдіївської промзони.
Увечері там кілька годин тривали обстріли з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Також штаб повідомляє про інцидент на пункті пропуску Майорськ.
"Знаючи, що КПВВ Майорськ завершує роботу із пропуску громадян о 18.30, бойовики в черговий раз здійснили провокацію, випустивши близько 20 машин з цивільними особами за межі свого пункту пропуску", - сказано в повідомленні прес-центру.
Потім бойовики відкрили вогонь по позиціях військових, і цивільним довелося тікати.
Серед них були літні люди і жінки з дітьми.
У штабі твердять, що силовики евакуювали людей і охороняли їх упродовж ночі.
Прихильники "ДНР" своєю чергою заявляють про порушення перемир'я з боку військових.