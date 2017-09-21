В АТО - загострення, поранено бійця

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Наприкінці минулої доби обстановка у районі проведення АТО "дещо загострилася", повідомляє прес-центр АТО.

Вдень режим тиші майже дотримувався, але після 18 години бойова активність "суттєво зросла", твердять силовики.

Один військовий отримав кульове поранення в районі Авдіївської промзони.

Увечері там кілька годин тривали обстріли з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Також штаб повідомляє про інцидент на пункті пропуску Майорськ.

"Знаючи, що КПВВ Майорськ завершує роботу із пропуску громадян о 18.30, бойовики в черговий раз здійснили провокацію, випустивши близько 20 машин з цивільними особами за межі свого пункту пропуску", - сказано в повідомленні прес-центру.

Потім бойовики відкрили вогонь по позиціях військових, і цивільним довелося тікати.

Серед них були літні люди і жінки з дітьми.

У штабі твердять, що силовики евакуювали людей і охороняли їх упродовж ночі.

Прихильники "ДНР" своєю чергою заявляють про порушення перемир'я з боку військових.