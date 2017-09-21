Зґвалтування дівчинки в Індії: затримали ще одного її дядька

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У Індії затримали ще одного дядька 10-річної дівчинки, яка минулого місяця народила дитину.

Це - молодший брат чоловіка, якого арештували раніше за підозрою у зґвалтуванні.

Поліція почала шукати інших підозрюваних після того, як тести ДНК показали, що новонароджена не є дитиною першого затриманого.

Другий арешт провели у вівторок після того, як поліція та психологи поговорили з дівчинкою.

"Вона повідомила, що 38-річний дядько також її розбещував", - сказав BBC Punjabi представник поліції міста Чандігарх.

Тепер поліція просить дозволу провести аналіз його ДНК.

Правозахисники кажуть, що перший затриманий залишається у в'язниці. Звинувачень із нього не зняли.

Його справа перебуває в суді, що спеціалізується на злочинах проти дітей.

Підозрюваний поки не коментував справу.

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Вагітність дівчинки виявили в середині липня, коли вона поскаржилася на біль у животі.

Суд відхилив прохання про аборт через великий термін вагітності, переривання якої оцінили як "надто ризиковане".

Сім'я дівчинки відмовилася забрати немовля після пологів.

Ця справа набула резонансу в усьому світі.

Індійське законодавство забороняє аборти після 20 тижнів, якщо життя матері не перебуває в небезпеці.

За останні років суди отримали багато звернень щодо переривання вагітності після цього терміну. Деякі надійшли від представників зґвалтованих дітей.

Нещодавно 13-річна дівчина, яка перебувала на 32-му тижні вагітності, народила хлопчика. Суд дозволив перервати вагітність, і їй зробили кесарів розтин. Дитина померла через два дні.