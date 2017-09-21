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У Британії назвали найпопулярніші імена новонароджених в Англії та Уельсі за минулий рік.

Дівчаток найчастіше називали Олівія, а хлопчиків - Олівер, повідомив Офіс національної статистики.

Олівія повернула собі перше місце, яке утримувала в 2008-2010 роках, потіснивши Амелію.

А Мохаммед витіснив Вільяма із десятки найпопулярніших імен.

Іменами, які показали найбільший стрибок популярності, стали Гарпер у дівчаток і Джексон у хлопчиків.

У 2011 році Девід та Вікторія Бекхеми дали ім'я Гарпер своїй доньці - на честь улюбленої письменниці Гарпер Лі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Можливо, ім'я Гарпер стало популярним завдяки подружжю Бекхемів?

Торік в Англії та Уельсі було лише 42 дівчинки із таким іменем. А в 2016-му - вже понад 1200.

У топ-100 популярних хлопчачих імен також потрапив Фінн - можливо, завдяки новому епізоду "Зоряних воєн". У фільмі так звали персонажа Джона Боєги.

Загалом перша десятка найпопулярніших імен виглядає так.

Дівчачі

1. Олівія.

2. Амелія.

3. Емілі.

4. Ісла.

5. Ава.

6. Iзабелла.

7. Лілі.

8. Джессіка.

9. Елла.

10. Мія.

Хлопчачі

1. Олівер.

2. Гаррі.

3. Джордж

4. Джек.

5. Джейкоб.

6. Ной.

7. Чарлі.

8. Мохаммед.

9. Томас.

10. Оскар.

В Україні, за даними мін'юсту, найпопулярнішими іменами минулого року були Марія, Анна, Софія, Дарина, Єва і Злата, а також Артем, Іван, Тимур, Дмитро та Мирон.