Google підписав угоду із HTC на $1.1 млрд

Копирайт изображения Getty Images

Google уклав угоду про співпрацю із тайванською компанією HTC, аби розширити свій бізнес на ринку смартфонів.

Google не отримає акцій HTC. Але деякі співробітники НTC приєднаються до команди Google у Силиконовій долині.

Колись тайванська компанія була одним із провідних гравців на ринку смартфонів. Проте згодом програла у конкурентній боротьбі із такими велетнями, як Apple і Samsung.

Google очікує оформлення угоди на початку 2018 у разі, якщо отримає "зелене світло" від регуляторів ринку.

Ставка на "залізо"

Угода відбиває прагнення Google розширити свої можливості у галузі смартфонів.

"Ця складова бізнесу Google тільки починається," - заявив віце-президент компанії Рік Остерлох у блозі на сайті Google.

Згідно із угодою, Google отримає команду фахівців, які розроблятимуть смартфони Pixel для американської компанії, оформивши неексклюзивну ліцензію на інтелектуальну власність HTC.

Це зміцнить партнерські зв'язки між двома компаніями.

За інформацію HTC, половина їхньої команди дослідників і розробників смартфонів - приблизно 2 тисячі працівників - працюватимуть із Google.

Минулого року HTC виробила перші смартфони Google - Pixel і Pixel XL. Наступного місяця компанія випустить оновлені версії цих смартфонів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Наступного місяця Google покаже нові продукти, зокрема, і смартфони

Аналіз: Дайв Лі, кореспондент ВВС з питань технологій у Північній Америці, Сан-Франциско

Лише вчора мільйони користувачів Apple отримали останнє оновлення операційної системи, завантаживши iOS 11.

На відміну від цього, вражаючі та інноваційні оновлення Android можуть доходити до користувачів місяцями, якщо не роками.

Google визнає, що невідповідність їхніх "софту" і "харду" є величезною проблемою. Саме тому угода із HTC є такою цікавою, адже вона може вирішити цю проблему.

У певному сенсі, ця угода на понад 1 млрд доларів нагадує ситуацію, коли один добрий друг позичає іншому пару доларів, щоб пережити важкі часи.

HTC потрібні гроші Google, щоб утриматися на плаву. А Google потрібний виробничий досвід HTC, щоб утримувати свої мобільні телефони конкурентоздатними.

Переваги угоди

Угода є вже другою серйозною спробою Google прорватися у світ виробництва смартфонів.

У 2011 вони придбали виробничі потужності Motorola за 12.5 млрд доларів. Але лише для того, щоб знову продати їх через три роки.

Джефф Блабер із CCS Insight каже, що хоча звістка про угоду із HTC може змусити декого здивовано підняти брови, особливо, якщо згадати сумну історію про Google і Motorola, ця угода таки може принести компанії хороший дизайн та інженерні ресурси.

"Набагато більшим ризиком для Google було б просто стояти і нічого не робити, коли "залізо" стає надзвичайно важливим для його основного бізнесу", - каже пан Блабер.

Проте найбільший виграш від угоди отримує HTC.

"Це вкрай необхідні інвестиції для HTC, коли компанія намагається втримати виробництво смартфонів і долучитися до віртуальної реальності", - додав експерт.