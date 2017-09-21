НБУ знову виходить із валютним аукціоном
- 21 вересня 2017
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Національний банк повідомив, що сьогодні знову вийде на валютний ринок із 100 млн доларів.
Заявки банків прийматимуться до 11-30.
Наприкінці серпня Нацбанк був змушений вийти на ринок із валютними інтервенціями, до яких не вдавався певний час, адже курс гривні був стабільним.
Проте з кінця літа гривня почала слабшати, і НБУ почав підтримувати її інтервенціями зі своїх валютних резервів.
На 21 вересня НБУ встановив офіційний курс на рівні 26,18 гривні за долар. Це на 6 копійок менше, ніж 20 вересня.