"Нафтогаз" уточнив суму позову до Росії в Гаазі: $7 млрд

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Сума позову, поданого НАК "Нафтогаз України" і її шести дочірніми компаніями в трибунал при Постійній палаті Третейського Суду в Гаазі, у зв'язку з захопленням Росією активів в Криму з урахуванням відсотків становить близько $7 млрд. Про це повідомив комерційний директор НАК Юрій Вітренко.

"Сума - понад $5 млрд. І це без відсотків. З відсотками на сьогодні сума вже близько $7 млрд. Це консервативна оцінка міжнародних експертів ринкової цінності втрачених активів. Сюди належать і виробничі активи нашої дочірньої компанії "Чорноморнафтогаз", і газ в підземному сховищах в Криму, і активи інших дочірніх компаній "Нафтогазу", - написав він у Facebook.

Юрій Вітренко підкреслив, що подання позову зовсім не свідчить про визнання Криму територією Росії.

"Ми жодним чином не визнаємо, що Крим перестав бути частиною держави Україна. Ми тільки констатуємо факт, що в результаті незаконної анексії Криму, його зараз контролює Російська Федерація", - підсумував він.

Очікується, що суд винесе рішення у цій справі до кінця 2018 року.

До групи "Нафтогаз" входять "Чорноморнафтогаз", "Укртрансгаз", ДП "Лікво", ПАТ "Укргазвидобування", "Укртранснафта" та "Газ України".