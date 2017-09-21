Трамп оголосив про нові санкції щодо КНДР

  • 21 вересня 2017
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Президент США Дональд Трамп анонсував нові санккії щодо фізичних осіб та компаній, зокрема, й банки, які торгують з Північною Кореєю.

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