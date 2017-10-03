Рада ухвалила пенсійну реформу
Верховна Рада України підтримала пенсійну реформу, за це рішення проголосували 288 депутатів.
Ще тиждень тому прем'єр-міністр Володимир Гройсман, виступаючи на форумі YES, називав пенсійну реформу серед найближчих найсерйозніших досягнень уряду.
Проте розгляду відповідного законопроекту у Раді завадила інша реформа - судова, розгляд понад 4 тис. поравок до якої розтягнувся на кілька тижнів.
На старті пенсійної реформи навесні цього року прем'єр заявляв, що готовий піти у відставку, якщо реформа не відбудеться.
Пропозиції уряду
За задумом уряду, ухвалення відповідного законопроекту дає можливість вже з 1 жовтня "осучаснити" українські пенсії і відновити соціальну справедливість для тих пенсіонерів, виплати яким і досі розраховуються на базі середньої зарплати десятирічної давнини.
Відтак, понад половина із 12 мільйонів українських пенсіонерів можуть розраховувати на підвищення пенсії на 200-1000 грн.
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Проте багато хто у парламенті назвав пропозиції уряду простим підвищенням пенсій, і аж ніяк не реформою.
Зокрема, це стосується і питання запровадження накопичувальної пенсійної системи, коли частина відрахувань платника пенсійних внесків йтиме не у загальний "казан" Пенсійного фонду, а на особистий рахунок.
Співвідношення пенсіонерів і працівників в Україні
12 млн
кількість пенсіонерів
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18 млн кількість осіб працездатного віку
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16,4 млн кількість офіційно зареєстрованих працівників
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12,3 млн кількість платників ЄСВ
Нині за так званої солідарної системи 12,3 млн тих, хто платить пенсійні внески, утримують 12 млн пенсіонерів. Ця пропорція вже викликає серйозне занепокоєння експертів, які наголошують: з роками кількість працюючих лише скорочуватиметься, а кількість пенсіонерів - зростатиме.
Парламентарі також розкритикували плани уряду збільшити стаж, необхідний для отримання пенсії, називаючи це прихованим підвищенням пенсійного віку, якого уряду намагався уникнути.
Одна із причин таких дій уряду - велика непопулярність підвищення пенсійного віку серед українців, яких так само переконували у його необхідносі під час попередньої пенсійної реформи, яку нині називають невдалою.
Поправки депутатів
За літо до урядового законопроекту, який був схвалений парламентом у першому читанні, депутати написали понад 2 тисячі правок.
Профільний комітет впродовж лише одного засідання залишив 400 із них у тексті законопроекту до другого читання.
Зокрема, комітет підтримав поправку про завпровадження накопичувальної системи для певних категорій працівників із 2019 року.
Інша врахована комітетом поправка передбачає відновлення зарахування років навчання у вищих учбових закладах до стразового стажу. Така норма вже діяла до 2004 року.
Поради МВФ
Пенсійна реформа є серед основних зобов'язань, які Україна взяла на себе у Моморандумі про співпрацю з МВФ.
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Навесні цього року МВФ оприлюднив результати спеціального дослідження, присвяченого вадам української пенсійної системи.
Експерти фонду дійшли висновку, що із збереженням нинішніх трендів пенсійна система в Україні є "фінансово нежиттєздатною". Спеціалісти фонду доходять таких висновків:
- середня українська пенсія становить близько 65-70 доларів на місяць, що лише трохи перевищує визнаний рівень бідності у 1,9 доларів на день,
- при цьому державні витрати на пенсії є одними із найвищих у Європі - у 2016 році ці видатки становили до чверті від усіх державних,
- маленькі пенсії при великих бюджетних видатках обтяжені демографічною ситуацією. Кількість пенсіонерів зростає, а працюючих - скорочується.