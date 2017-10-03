Рада ухвалила пенсійну реформу

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Верховна Рада України підтримала пенсійну реформу, за це рішення проголосували 288 депутатів.

Ще тиждень тому прем'єр-міністр Володимир Гройсман, виступаючи на форумі YES, називав пенсійну реформу серед найближчих найсерйозніших досягнень уряду.

Проте розгляду відповідного законопроекту у Раді завадила інша реформа - судова, розгляд понад 4 тис. поравок до якої розтягнувся на кілька тижнів.

На старті пенсійної реформи навесні цього року прем'єр заявляв, що готовий піти у відставку, якщо реформа не відбудеться.

Пропозиції уряду

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За задумом уряду, ухвалення відповідного законопроекту дає можливість вже з 1 жовтня "осучаснити" українські пенсії і відновити соціальну справедливість для тих пенсіонерів, виплати яким і досі розраховуються на базі середньої зарплати десятирічної давнини.

Відтак, понад половина із 12 мільйонів українських пенсіонерів можуть розраховувати на підвищення пенсії на 200-1000 грн.

Гройсман показав проект пенсійної реформи: головні моменти

Проте багато хто у парламенті назвав пропозиції уряду простим підвищенням пенсій, і аж ніяк не реформою.

Зокрема, це стосується і питання запровадження накопичувальної пенсійної системи, коли частина відрахувань платника пенсійних внесків йтиме не у загальний "казан" Пенсійного фонду, а на особистий рахунок.

Співвідношення пенсіонерів і працівників в Україні 12 млн кількість пенсіонерів 18 млн кількість осіб працездатного віку

16,4 млн кількість офіційно зареєстрованих працівників

12,3 млн кількість платників ЄСВ AFP

Нині за так званої солідарної системи 12,3 млн тих, хто платить пенсійні внески, утримують 12 млн пенсіонерів. Ця пропорція вже викликає серйозне занепокоєння експертів, які наголошують: з роками кількість працюючих лише скорочуватиметься, а кількість пенсіонерів - зростатиме.

Парламентарі також розкритикували плани уряду збільшити стаж, необхідний для отримання пенсії, називаючи це прихованим підвищенням пенсійного віку, якого уряду намагався уникнути.

Одна із причин таких дій уряду - велика непопулярність підвищення пенсійного віку серед українців, яких так само переконували у його необхідносі під час попередньої пенсійної реформи, яку нині називають невдалою.

Поправки депутатів

За літо до урядового законопроекту, який був схвалений парламентом у першому читанні, депутати написали понад 2 тисячі правок.

Профільний комітет впродовж лише одного засідання залишив 400 із них у тексті законопроекту до другого читання.

Зокрема, комітет підтримав поправку про завпровадження накопичувальної системи для певних категорій працівників із 2019 року.

Інша врахована комітетом поправка передбачає відновлення зарахування років навчання у вищих учбових закладах до стразового стажу. Така норма вже діяла до 2004 року.

Поради МВФ

Копирайт изображения UNIAN Image caption Нині на кожного пенсіонера припадає лише один працівник, що сплачує пенсійні внески. Із українськими демографічними трендами ця пропорція лише погіршуватиметься у майбутньому

Пенсійна реформа є серед основних зобов'язань, які Україна взяла на себе у Моморандумі про співпрацю з МВФ.

Навесні цього року МВФ оприлюднив результати спеціального дослідження, присвяченого вадам української пенсійної системи.

Експерти фонду дійшли висновку, що із збереженням нинішніх трендів пенсійна система в Україні є "фінансово нежиттєздатною". Спеціалісти фонду доходять таких висновків: