Порошенко зустрічається з Трампом

Копирайт изображения Reuters Image caption Це вже друга зустріч між Порошенком і Трампом з часу їхнього обрання.

У Нью-Йорку почалася зустріч українського президента Петра Порошенка з американським лідером Дональдом Трампом.

Перед зустріччю пан Порошенко висловив підтримку і співчуття США у зв'язку з наслідками урагану, що вдарив по південному узбережжя США у вересні.

Крім того, він висловив задоволення економічною співпрацею двох країн.

"Радий зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Обговорюємо зміцнення українсько-американських відносин", - зазначено на сторінці Петра Порошенка у Twitter.

У свою чергу, пан Трамп зазначив, що в Україна "досягла хорошого прогресу".

"Я би не сказав, що зараз (Україна. - Ред.) є найлегшою країною для життя, але ви робите її дедалі кращою на щоденній основі, і я чую дуже добрі речі, тому справи України йдуть добре", - наголосив пан Трамп.

Журналістам не вдалося поставити питання президентам.

Це вже друга зустріч між Порошенком і Трампом з часу їхнього обрання. Перед тим вони зустрічалися у червні під час візиту Петра Порошенка у Вашингтон.

Виступ на Генасамблеї

Напередодні пан Порошенко виступив на Генеральній асамблеї ООН, де назвав Росію "найбільшою загрозою" міжнародній безпеці.

"Крадіжка землі іншого народу, викрадення людей, ведення прихованої війни, збиття цивільного літака, поширення брехні по всьому світу - чи ця поведінка личить постійному члену Ради безпеки? Росія є не контрибутором міжнародної безпеки, а її найбільшою загрозою", - заявив пан Порошенко.

За його словами, "Росія, мабуть, єдина країна в світі, яка має конфлікт - гарячий, заморожений чи потенційний - майже з усіма сусідами".

Росія категорично заперечує пряму військову участь у конфлікті на Донбасі та звинувачення у збитті малайзійського літака у липні 2014 року над сходом України.

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Також під час виступу президент України закликав всі держави-члени ООН визнати голодомор в 1932-1933 в Україні актом геноциду.

"Я закликаю держави-члени ООН прийняти власне історичне рішення про визнання Голодомору актом геноциду", - заявив глава держави.

Миротворці "якнайшвидше"

Раніше у середу пан Порошенко також виступив на Радбезі ООН, де закликав "якнайшвидше" відправити на Донбас миротворців ООН.

За його словами, місія повинна мати мандат на відвідання "усієї окупованої РФ території", а також мандат для контролю за усім кордоном між Україною та Росією, "щоб російські танки й солдати не могли перейти український кордон".

У ході чинного візиту Петро Порошенко також має зустрітися із президентом США Дональдом Трампом.

Напередодні президент США під час своєї промови на Генеральній асамблеї ООН засудив загрози суверенітету України.