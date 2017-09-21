На Домініці через ураган загинуло 15 людей

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В результаті урагану "Марія" на острові Домініка загинуло щонайменше 15 людей і ще 20 зникли безвісти, повідомив прем'єр-міністр цієї карибської країни Рузвельт Скерріт.

За його словами, те, що кількість жертв не вимірюється сотнями, є справжнім дивом.

Острів "потребує будь-якої допомоги, яку може запропонувати світ", додав він.

Ураган "Марія" вдарив по Домініці як шторм четвертої категорії пізно ввечері у понеділок, пошкодивши сотні будинків.

Засоби зв'язку на острові досі не працюють і аеропорт також поки що закритий, зазначив прем'єр.

Вада Пуерто-Рико, тим часом, настійливо закликає мешканців переміститися з низинних районів, оскільки після "Марії" там має початися велика повінь.