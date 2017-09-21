Померла найбагатша жінка світу

Копирайт изображения Reuters

У Парижі у віці 94 років померла Ліліан Бетанкур - дочка засновника косметичної компанії L'Oreal і найбагатша жінка в світі.

"Ліліан Бетанкур померла цієї ночі вдома", - йдеться в заяві сім'ї.

За даними Forbes за 2017 рік, Бетанкур займала 14-у сходинку в рейтингу найбагатших людей планети зі статком у 39,5 млрд доларів.

Ліліан Бетанкур народилася в 1922 році в Парижі в сім'ї Ежена Шюлле, який заснував в 1909 році компанію L'Oreal.

У 1957 році після смерті батька Ліліан Бетанкур успадкувала косметичну імперію і стала головним акціонером L'Oreal.

У 2011 році Бетанкур визнали недієздатною після того, як лікарі діагностували у неї слабоумство й хворобу Альцгеймера, а суд ухвалив рішення передати її під опіку сім'ї.

Сама мільярдерка з висновками медиків і суддів була не згодна, а також погрожувала виїхати з країни, якщо її передадуть під опіку Франсуази Бетанкур-Мейерс, з якою у неї був давній конфлікт.

Побоювання щодо стану психічного здоров'я Бетанкур і її нездатності розпоряджатися своїм майном висловлювали її найближчі родичі задовго до цього.

У 2012 році Ліліан Бетанкур вивели з ради директорів L'Oreal. З того часу вона рідко з'являлася на публіці.

У 2010 році Бетанкур опинилася в центрі політичного скандалу щодо фінансування кампанії екс-президента Франції Ніколя Саркозі.

На думку слідчих, гроші на передвиборчу кампанію 2007 року Саркозі міг отримати від Ліліан Бетанкур шляхом обману, скориставшись її хворобою в корисливих цілях.

Сам Саркозі відкидав усі звинувачення на свою адресу. У 2013 році справу проти Саркозі про зловживання довірою Бетанкур закрили.