Кухар просить забрати в його ресторану зірки Мішлен

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Шеф-кухар Себастьяан Бра (зліва) на роботі з батьком Мішелем Бра

Відомий французький шеф-кухар Себастьян Бра, ресторан якого має три зірки від Мішлен, попросив зняти цю відзнаку, тому що це піддає його "величезному тиску".

Ресторан Le Suquet, розташований у селищі Лагіоль на півдні Франції, здобув найпрестижнішу ресторанну відзнаку 1999 року.

Тепер пан Бра хоче, аби його заклад вийшов з цього рейтингу, і він міг "почати новий розділ".

Він пояснив, що відзнака його дуже порадувала, але він знервований, бо знає, що мішленівські судді можуть з'явитися у нього в будь-який час.

"Вас перевіряють двічі або тричі на рік, і ви не знаєте коли саме це станеться. Вони можуть перевірити будь-яку їжу. Тобто щодня будь-яка з 500 страв, що виноситься з кухні, може бути перевірена", - розповів він агенції AFP.

46-річний шеф-кухар сподівається, що невдовзі він зможе запропонувати клієнтам спокусливі страви, і не думати про те "чи сподобаються мої творіння інспекторам".

"Можливо, я буду менш знаменитим, але я приймаю це", - додав він.

Компанія Michelin повідомила, що це перший випадок, коли французький шеф-кухар попросив виключити свій заклад із рейтингу, не змінивши своєї бізнес-моделі.

Там кажуть, що розглянуть прохання пана Бра.