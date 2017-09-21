Емма Стоун "почала лікуватися від тривожності у сім років"

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Американська акторка Емма Стоун розповіла, що почала лікуватися від панічних атак, коли їй було усього сім років.

В інтерв'ю "Пізньому шоу" зі Стівеном Кольбертом (The Late Show With Stephen Colbert) вона сказала, що була "тривожною дитиною" і страждала через напади паніки.

28-річна акторка показала малюнок, який вона намалювала у дев'ять років під час сеансу терапії. Вона також зазначила, що їй дуже допомогла акторська імпровізація.

"У мене досі лишилася тривожність, але не панічні напади", - сказала вона.

Емма Стоун нещодавно знялася у новому фільмі "Битва статей" (Battle of the Sexes) - комедії про тенісний матч між чемпіонами Біллі Джейн Кінг і Боббі Рігзом 1973 року.

Актриса розповідала про свій стан і раніше.

У дитинстві вона вважала, що ніколи не зможе залишити рідну Аризону. Але до 15-ти років вона все ж змогла переїхати до Голлівуду.

Копирайт изображения Youtube/ The Late Show with Stephen Colbert Image caption Емма принесла малюнок, який зробила у дев'ять років

Свій малюнок вона пояснила так:

"Тож, мені було дев'ять і я була на терапії. Це - я зі своєю тривогою, яка зображена маленьким зеленим монстром".

"Я була дуже, дуже, дуже тривожною дитиною, і я мала багато панічних атак. Терапія мені дуже допомогла - я почала її у сім років", - розповіла акторка.

"Акторство та імпровізація мені також дуже сильно допомогли", - додала вона.

Копирайт изображения Reuters Image caption 2017 року Емма Стоун отримала "Оскар" за найкращу жіночу роль

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