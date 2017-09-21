Емма Стоун "почала лікуватися від тривожності у сім років"
Американська акторка Емма Стоун розповіла, що почала лікуватися від панічних атак, коли їй було усього сім років.
В інтерв'ю "Пізньому шоу" зі Стівеном Кольбертом (The Late Show With Stephen Colbert) вона сказала, що була "тривожною дитиною" і страждала через напади паніки.
28-річна акторка показала малюнок, який вона намалювала у дев'ять років під час сеансу терапії. Вона також зазначила, що їй дуже допомогла акторська імпровізація.
"У мене досі лишилася тривожність, але не панічні напади", - сказала вона.
Емма Стоун нещодавно знялася у новому фільмі "Битва статей" (Battle of the Sexes) - комедії про тенісний матч між чемпіонами Біллі Джейн Кінг і Боббі Рігзом 1973 року.
Актриса розповідала про свій стан і раніше.
У дитинстві вона вважала, що ніколи не зможе залишити рідну Аризону. Але до 15-ти років вона все ж змогла переїхати до Голлівуду.
Свій малюнок вона пояснила так:
"Тож, мені було дев'ять і я була на терапії. Це - я зі своєю тривогою, яка зображена маленьким зеленим монстром".
"Я була дуже, дуже, дуже тривожною дитиною, і я мала багато панічних атак. Терапія мені дуже допомогла - я почала її у сім років", - розповіла акторка.
"Акторство та імпровізація мені також дуже сильно допомогли", - додала вона.
Раніше про проблеми з тривожністю розповідали такі зірки:
- Британський співак Зейн Малік у червні 2016 року через тривогу скасував свій виступ на фестивалі Summertime Ball. Він мав бути хедлайнером.
- Про страх співачки Адель перед сценою також добре відомо. 2011 року вона розповіла журналу Q: "У мене трапляються панічні атаки, я постійно панікую на сцені, моє серце відчуває, що ось-ось вибухне".
- Свівачка Тейлор Свіфт також розповідала, що її пісня Out of the Woods з альбому "1989" присвячена стосункам, які змусили її почуватися тривожно.
- Акторка Дженніфер Лоуренс казала, що мала проблеми з тривожністю у підлітковому віці.