Штаб АТО: втрат немає, але обстріли тривають

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В АТО тривають обстріли, традиційно - увечері, повідомляє прес-центр АТО.

Втрат за останню добу немає. Усього зафіксували 16 порушень перемир'я, причому 12 разів українські військові відкривали вогонь у відповідь, каже штаб.

Стріляли, зокрема, в районі Авдіївської промзони - з різних видів гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї.

На Приморському напрямку з великокаліберних кулеметів двічі стріляли поблизу Водяного, а з протитанкових гранатометів - по околицях Гнутового.

Бойовики, своєю чергою, звинувачують в обстрілах українських військових.