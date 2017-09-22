Штаб АТО: втрат немає, але обстріли тривають
В АТО тривають обстріли, традиційно - увечері, повідомляє прес-центр АТО.
Втрат за останню добу немає. Усього зафіксували 16 порушень перемир'я, причому 12 разів українські військові відкривали вогонь у відповідь, каже штаб.
Стріляли, зокрема, в районі Авдіївської промзони - з різних видів гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї.
На Приморському напрямку з великокаліберних кулеметів двічі стріляли поблизу Водяного, а з протитанкових гранатометів - по околицях Гнутового.
Бойовики, своєю чергою, звинувачують в обстрілах українських військових.