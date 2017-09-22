Меланію Трамп критикують після промови про кібер-булінг

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Над Меланією Трамп кепкують у соцмережах після промови про небезпеки кібер-цькування.

Перша леді США виступила перед подружжями світових лідерів під час Генеральної Асамблеї ООН.

Перед тим, як потрапити до Білого дому, вона називала боротьбу із кібер-цькуванням одним зі своїх пріоритетів.

"Жодна дитина ніколи не повинна зазнати голоду, переслідувань, страху, цькування чи ізоляції, коли їм немає до кого звернутися", - сказала пані Трамп.

На жаль, це повідомлення дещо відійшло на задній план, бо основну увагу ЗМІ привернуло вбрання першої леді - об'ємна сукня, яку оцінюють у 3000 доларів.

"Щойно подивилася промову Меланії Трамп. Чомусь спала на думку дівчинка-чорниця із Віллі Вонки (фільму "Чарлі і шоколадна фабрика". - Ред.)", - написала користувачка @rosalita2740.

Утім, інші користувачі звернули більше уваги на зміст промови - але вона їх також не вразила.

"Ми починні навчити кожну дитину цінностям емпатії та спілкування, які є ключовими для доброти, уважності, цілісності та лідерства, навчити котрих можна лише власним прикладом", - сказала пані Трамп.

Враховуючи онлайн-поведінку її чоловіка, ця фраза у багатьох викликала здивування.

"Ми повинні власним прикладом вчити дітей бути хорошими провідниками у світі, який вони успадкують.

Маємо пам'ятати, що вони дивляться й слухають, тож ніколи не треба пропускати нагоди дати їм етичний урок, на які багате життя", - сказала пані Трамп.

"Меланія Трамп в ООН проповідувала про приклад для дітей і боротьбу зі цькуванням. Почніть зі свого чоловіка", - написав користувач Ahmed Baba, розмістивши гіфку, у якій, як сказано в підписі, кандидат у президенти передражнює журналіста з обмеженими можливостями.