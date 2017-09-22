Землетрус у Мексиці: загиблих уже 273

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Кількість загиблих через потужний землетрус у Мексиці зросла, за даними влади, до 273.

Рятувальники вже третю добу шукають людей, які могли уціліти під завалами будівель.

Вважається, що лише у столиці, Мехіко, є десять об'єктів, де під уламками можуть бути живі.

Особлива увага прикута до зруйнованої початкової школи, де уночі знайшли тіло вчительки.

Зараз там працюють понад 500 військових та близько 200 поліцейських і волонтерів.

За офіційними даними, там врятували 11 дітей. 19 учнів та шестеро дорослих загинули.

За словами представника ВМФ, під завалами може перебувати жива людина - дорослий.

Час від часу рятувальники влаштовують хвилини тиші, щоби не пропустити можливі крики чи інші сигнали від уцілілих.

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Кореспондент BBC Раджіні Вайд'янатан повідомляє, що під завалами іншої будівлі, шестиповерхового житлово-офісного будинку, може бути близько 30 людей.

Там уже врятували 28 людей, зокрема чотирьох - сьогодні вночі.

Волонтерами керує елітна група рятувальників - так звані "кроти". Її створили після руйнівного землетрусу 1985 року, коли загинули до 10 тисяч людей.

Нинішній землетрус стався у річницю того страшного лиха.

Підземні поштовхи прокотилися о 13:14 за місцевим часом (18:14 за Гринвічем).

Епіцентр лиха лежав неподалік від міста Атенсінго - за 120 кілометрах від Мехіко, повідомляє Геологічна служба США.

Найбільше загиблих - у столиці. Там також зруйновані десятки будинків.

У районах, які найбільше постраждали від землетрусу, працюють рятувальники. Розбирати завали їм допомагають добровольці.

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Президент Енріке Пенья Ньєто закликав людей не скупчуватися на вулицях, щоби не перешкоджати розбирати завали.

Влада країни також попросила допомоги у закордонних фахівців.

Землетруси у Мексиці - не поодиноке явище. Раніше у вересні стався землетрус на півдні країни, через що загинуло 90 людей.

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Паніка на вулицях

Хуан Польєр, ВВС, Мехіко

Мехіко звик до землетрусів. Але цей конкретний поштовх, що стався рівно в річницю потужного землетрусу 85-го року, був одним із найсильніших на пам'яті місцевих жителів.

Тисячі людей вибігли на вулиці, трясучись від страху, плачу і намагаючись додзвонитися до своїх рідних і близьких.

Люди голіруч намагаються розібрати завали, бо впевнені, що там залишаються постраждалі.