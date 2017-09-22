Facebook поділиться з владою даними про політичну рекламу, пов'язану з Росією

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Засновник Facebook Марк Цукерберг заявив, що його компанія передасть владі США інформацію про 3000 політичних оголошень, пов'язаних з Росією.

Він також пообіцяв у майбутньому зробити політичну рекламу у мережі більш прозорою.

"Ми будемо працювати, щоб створити новий стандарт прозорості для політичних оголошень онлайн", - сказав він у прямому ефірі на своєму профілі Facebook.

Він заявив, що політична реклама матиме попередження про те, яка кампанія чи організація за неї заплатила.

Марк Цукерберг додав, що компанія продовжує розслідувати випадки, коли іноземці, зловживали своєю рекламною платформою, включаючи Росію та інші "колишні радянські держави".

Заява про передачу даних пролунала після того, як Facebook відчув значний тиск громадськості спрямований на те, щоби соцмережа стала більш прозорою.

Дехто інтерпретує такі кроки Facebook, як спробу відвернути будь-яке потенційне регулювання урядом США.

Що це за реклама?

На початку вересня керівництво Facebook з'ясувало, що протягом майже двох років фейкові облікові записи, пов'язані з Росією, купували політичну рекламу в соцмережі на десятки тисяч доларів.

Facebook поділився своїми висновками з владою США, яка розслідує можливе втручання Росії в президентські вибори в цій країні. Росія таке стручання послідовно заперечує.

За даними голови служби безпеки Facebook Алекса Стеймоса, в результаті аналізу операцій з придбання реклами з'ясувалося, що з червня 2015 по травень 2017 року витратили близько 100 тисяч доларів на приблизно три тисячі оголошень, пов'язаних з 470 фейковими акаунтами і сторінками.

"Наші аналітики вважають, що ці облікові записи та сторінки пов'язані один із одним і ними керували з Росії", - зазначав тоді пан Стеймос.

У переважній більшості оголошень не було конкретних відсилань до президентських виборів США або до кандидатів. Там йшлося про такі теми, як дозвіл на носіння зброї, побоювання з приводу міграційної політики, а також права секс-меншин і расову дискримінацію.

Копирайт изображения AFP/GETTY Image caption Дональда Трампа підозрюють у зв'язках з російським президентом Володимиром Путіним

Еліот Шарж, який відповідає за глобальну політику Facebook, у своєму блозі пояснив, навіщо соцмережа пішла на такий крок і вирішила поділитися інформацією з органами влади США.

За його словами, це має допомогти державним органам "завершити життєво важливу роботу з оцінки того, що сталося на виборах 2016 року".

"Це оцінка, яку можуть зробити лише розслідувачі, які мають доступ до секретної розвідки та інформації від усіх відповідних компаній та галузей - і ми хочемо виконати нашу роль", - зазначив у своєму блозі пан Шарж.

За його словами, Конгрес США - це найкраще місце для використання інформації, яку надає Facebook, щоби всебічно та повно інформувати громадськість.

Сенатор-демократ Марк Уорнер, заступник голови Комітету розвідки Сенату, високо оцінив рішення Facebook.

У чому полягає нова рекламна політика Facebook

У своєму зверненні пан Цукерберг докладно розповів, як він планує зробити політичну рекламу у Facebook більш прозорою.

"Коли хтось купує політичні оголошення на телебаченні або інших носіях, за законом, вони зобов'язані розповісти, хто за це платить. Але ви, як і раніше, не знаєте, чи ви бачите такі само повідомлення, як і всі інші", - сказав він.

Тому, за його словами, Facebook йде до ще більшого рівня прозорості - доступ відкриють не лише до сторінки, яка платила за рекламу. Користувачі зможуть відвідати сторінку рекламодавця та побачити його оголошення, які працюють на аудиторію у Facebook.

Нарешті, пан Цукерберг заявив, що його компанія працює над захистом майбутніх виборів у Німеччині. Він сказав, що були вжиті заходи проти тисяч "фейкових облікових записів", соцмережа співпрацює з німецькими правоохоронцями.