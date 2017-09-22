Пожежа під Кременчуком: дачникам радять виїжджати

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Через лісову пожежу у Полтавській області поліція перекрила трасу Кременчук-Горішні Плавні, мешканцям і дачникам селища Придніпрянське радять виїжджати. Про це ВВС Україна повідомили у поліції Кременчука.

Горить ліс за кілометр від селища Придніпрянське, приблизно за 10 від Кременчука. Площа пожежі складає приблизно 5 га, повідомили у ДСНС.

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"Через велику задимленість людям у Придніпрянському рекомендують контролювати свій стан здоров'я і за потреби виїжджати", - зазначили у місцевій поліції.

Правоохоронці об'їжджають навколишні дачі і попереджують населення.

Гасіння пожежі ускладняється через сильні пориви вітру, низова пожежа швидко перетворюється на верхову.

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Задимленість відчувається і у самому Кременчуці. Пожежники закликають містян не панікувати та зберігати спокій.

Ускладнення через перекриті дороги немає, автобуси об'їжджають через село Дмитрівку.