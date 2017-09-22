Саакашвілі не прийшов на свій суд

Image caption Юрій Білоус - єдиний діючий суддя Мостиського районного суду

Мостиський районний суд Львівщини продовжує розгляд адміністративної справи щодо незаконного перетину українського кордону екс-губернатором Одещини Міхеілом Саакашвілі.

Сам пан Саакашвілі на судове засідання не прийшов, а його інтереси представляють адвокати. Натомість він планує відвідати Черкаси 22 вересня.

Перше засідання у цій справі пройшло 18 вересня.

Проте розгляд тоді перенесли на 22 вересня.

На засіданні 22 вересня суд заслуховує свідків та переглядає відео подій на пункті пропуску "Шегині" 10 вересня.

За звинуваченням у незаконному перетині кордону пану Саакашвілі загрожує штраф від 1700 до 3400 гривень або адміністративний арешт на 15 діб.

Політик перетнув український кордон 10 вересня. Представники прикордонної служби назвали в'їзд в Україну незаконним та склали на нього адміністративний протокол.

У липні 2017 року президент Петро Порошенко зупинив українське громадянство пана Саакашвілі, який у той час саме перебував у США.

Представники української влади заявляли, що у пана Саакашвілі немає дійсного українського паспорта, а тому його не можуть пустити на територію України.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Міхеіл Саакашвілі вирішив не відвідувати чергове засідання у своїй справі

Судовий процес

На першому судовому засіданні, на яке приходив пан Саакашвілі, сторона захисту попросила у Держприкордонслужби низку документів та службових інструкцій щодо роботи пункту пропуску в позаштатних ситуаціях.

Це було потрібно для того, щоб розібратися, чи законно діяли прикордонники під час "мінування" пункту пропуску. Тоді прикордонники змушували пана Саакашвілі та його соратників покинути нейтральну смугу та повернутись до Польщі.

Також захист попросив суд долучити до матеріалів справи відео з подій "прориву кордону" 10 вересня, а також схему пункту пропуску "Шегині".

Адвокати наполягали, що коли автобус із Саакашвілі пройшов польську перевірку і був заблокований прикордонниками на нейтральній смузі, то це вже насправді була територія України.

10 вересня Міхеіл Саакашвілі попри спротив української влади прорвався до України разом з низкою своїх соратників.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Як Саакашвілі перетнув кордон

Спочатку він намагався проїхати до України з Польщі потягом "Перемишль-Київ". Проте залізничники відмовились починати рух, допоки пан Саакашвілі не покине потяг.

Після чого команда Саакашвілі сіла в автобуси та спробувала перетнути кордон у найближчому пункті пропуску "Шегині".

Коли пан Саакашвілі на автобусі пройшов перевірку польською стороною, його на нейтральній смузі заблокували українські прикордонники. Вони аргументували це тим, що пункт пропуску нібито замінований.

Згодом сотні активістів та прихильників Саакашвілі прорвались на пункт пропуску та провели політика в Україну.

12 вересня у Львові на пана Саакашвілі склали адміністративний протокол про незаконний перетин кордону.

Тоді ж політик заявив, що в нього вкрали паспорт під час подій 10 вересня.