Суд оштрафував Саакашвілі

Мостиський районний суд Львівщини наклав на екс-губернатора Одещини Міхеіла Саакашвілі адміністративне стягнення у розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів громадян - 3400 грн у адміністративній справі щодо незаконного перетину українського кордону .

Також Саакашвілі має сплатити 320 грн судового збору

Сам пан Саакашвілі на судове засідання не прийшов, а його інтереси представляли адвокати Назар Кульчицький та Маркіян Галабала.

Хоча в кінці засідання адвокат Галабала заявив, що пан Саакашвілі таки попросив перенести засідання на кілька днів, щоб він приїхав і надав остаточні пояснення та сказав заключне слово.

Перше засідання у цій справі пройшло 18 вересня, проте розгляд тоді перенесли на 22 вересня.

На засіданні 22 вересня суд заслухав свідків та переглянув відео подій на пункті пропуску "Шегині" 10 вересня.

За звинуваченням у незаконному перетині кордону пану Саакашвілі загрожує штраф від 1700 до 3400 гривень або адміністративний арешт на 15 діб.

Попри невелику суму штрафу Міхеіл Саакашвілі заявляє, що для нього справа принципу довести, що він законно перетнув кордон.

Політик перетнув український кордон 10 вересня. Представники прикордонної служби назвали в'їзд в Україну незаконним та склали на нього адміністративний протокол.

У липні 2017 року президент Петро Порошенко зупинив українське громадянство пана Саакашвілі, який у той час саме перебував у США.

Представники української влади заявляли, що у пана Саакашвілі немає дійсного українського паспорта, а тому його не можуть пустити на територію України.

Нове засідання

22 вересня суд заслухав свідчення трьох представників прикордонної служби та одного активіста з боку захисту Міхеіла Саакашвілі.

Активіст Олександр Кучер розповів, як прихильники Міхеіла Саакашвілі цілий день їздили вздовж кордону. Вони готувались зустрічати пана Саакашвілі спочатку у пункті пропуску "Краковець", а потім на залізничній станції "Мостиська-2" та у Шегинях.

За його словами, активісти вирішили рятувати пана Саакашвілі, який перебував перед в'їздом на пункт пропуску на нейтральній смузі.

Image caption Юрій Білоус - єдиний діючий суддя Мостиського районного суду

Через інформацію про замінування пункту пропуску політику нібито загрожувала небезпека, а прикордонники відмовлялись його евакуювати.

Захист пана Саакашвілі доводив, що внутрішні посадові інструкції зобов'язували прикордонників евакуювати політика в Україну, а представники ДПСУ наполягали, що політик мав повертатись у бік Польщі.

Представник ДПСУ майор Олександр Бродський на суді повідомив, що на пункті пропуску через анонімне повідомлення про замінування оголосили команду "Набат".

Згідно з планом дій у такій кризовій ситуації автомобілі на нейтральній смузі нібито мали повертатись назад у Польщу, а пан Саакашвілі натомість порушив кордон.

Таку ж позицію озвучив начальник західного регіонального управління ДПСУ, генерал-майор Володимир Єгоров.

Захисники Міхеіла Саакашвілі під час допиту свідків від ДПСУ використовували їхні ж свідчення у кримінальній справі проти Давіда Сакварелідзе, якого звинувачують в організації незаконного перетину.

Захисники знайшли досить багато невідповідностей у показах прикордонників у межах кримінальної справи та в адміністративній справі проти Саакашвілі.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Міхеіла Саакашвілі силою завели в Україну його соратники

Зокрема, у кримінальному провадженні нібито є пояснення прикордонників, що ще зранку їх інструктували, як діяти у випадку прибуття Саакашвілі.

Під час сьогоднішніх свідчень пан Єгоров цю інформацію не підтвердив.

Також була низка розбіжностей з часом повідомлення про мінування, а також про черговість оголошень команд "Набат", "Набат-анонім" та "Паркан-бар'єр", які виникають у таких ситуаціях.

Представники ДПСУ наполягали, що прорив кордону ініціювали кілька десятків спеціально підготовлених людей, які напали на шеренгу прикордонників і незаконно прорвались на пункт пропуску. Після чого натовп завів Саакашвілі в Україну.

Інша принципова позиція захисту - протокол про незаконний перетин склали 12 вересня у Львові, а сама подія сталась 10-го.

Захист наполягав, що протокол склали незаконно, адже на це дається три години з моменту виявлення порушення. Майор Бродський, який складав документ, наполягав, що почав його оформлювати одразу 10 вересня ще у Шегинях.

"Судові пранкери"

Десь за годину до засідання соратник Міхеіла Саакашвілі Давід Сакварелідзе на своїй сторінці у Facebook виклав матеріали, на яких пранкери нібито від імені депутата від ББП Олександра Грановського спілкувались із суддею у справі.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Міхеіл Саакашвілі вирішив не відвідувати чергове засідання у своїй справі

Тож після перерви адвокати Саакашвілі заявили, що мають записи з інтернету про нібито розмову пранкерів від імені Олександра Грановського з генерал-майором Єгоровим та суддею Білоусом.

Адвокат Маркіян Галабала попросив долучити ці розмови до справи, а також заявив про відвід судді Білоуса.

"Хоч ми і не знаємо, справжні ці записи чи ні, але інакше у суспільства не буде довіри до рішення суду", - заявив пан Галабала.

Суддя відмовився долучати матеріали до справи та брати відвід.

Перше засідання

На першому судовому засіданні, на яке приходив пан Саакашвілі, сторона захисту попросила у Держприкордонслужби низку документів та службових інструкцій щодо роботи пункту пропуску в позаштатних ситуаціях.

Це було потрібно для того, щоб розібратися, чи законно діяли прикордонники під час "мінування" пункту пропуску. Тоді прикордонники змушували пана Саакашвілі та його соратників покинути нейтральну смугу та повернутись до Польщі.

Також захист попросив суд долучити до матеріалів справи відео з подій "прориву кордону" 10 вересня, а також схему пункту пропуску "Шегині".

Адвокати наполягали, що коли автобус із Саакашвілі пройшов польську перевірку і був заблокований прикордонниками на нейтральній смузі, то це вже насправді була територія України.

10 вересня Міхеіл Саакашвілі попри спротив української влади прорвався до України разом з низкою своїх соратників.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Як Саакашвілі перетнув кордон

Спочатку він намагався проїхати до України з Польщі потягом "Перемишль-Київ". Проте залізничники відмовились починати рух, допоки пан Саакашвілі не покине потяг.

Після чого команда Саакашвілі сіла в автобуси та спробувала перетнути кордон у найближчому пункті пропуску "Шегині".

Коли пан Саакашвілі на автобусі пройшов перевірку польською стороною, його на нейтральній смузі заблокували українські прикордонники. Вони аргументували це тим, що пункт пропуску нібито замінований.

Згодом сотні активістів та прихильників Саакашвілі прорвались на пункт пропуску та провели політика в Україну.

12 вересня у Львові на пана Саакашвілі склали адміністративний протокол про незаконний перетин кордону.

Тоді ж політик заявив, що в нього вкрали паспорт під час подій 10 вересня.