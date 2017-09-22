ЄС: вирок Семені свідчить про порушенням свободи ЗМІ в Криму

Копирайт изображения Getty Images Image caption Граффіті в Криму

Вирок журналісту "Радіо Свобода" в Криму Миколі Семені є порушенням свободи думки та свободи медіа на анексованому Росією півострові. Про це повідомила прес-служба представництво ЄС в Україні.

"Вирок передбачає заборону журналістської діяльності. Це безсумнівно є порушенням свободи думки та свободи медіа. Це ще один приклад погіршення ситуації з правами людини на Кримському півострові після його незаконної анексії Росією", - йдеться у заяві.

У представництві ЄС нагадали, що Семену засудили за його журналістську діяльність за статтею 280.1 Кримінального кодексу Росії.

"Російська влада використовує цю статтю проти тих, хто не визнає незаконну анексію Кримського півострову ", - сказано у заяві.

Європейський Союз закликав негайно зняти з Семени всі обвинувачення, а також звільнити всіх, кого ув'язнили з порушенням норм міжнародного права.

22 вересня Залізничний райсуд Сімферополя засудив журналіста Миколу Семену до двох з половиною років позбавлення волі умовно.

За версією слідства, пан Семена "публічно закликав до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Росії".

Кримінальну справу щодо журналіста порушили в квітні 2016 року. Підставою стала стаття з заголовком "Блокада - необхідний перший крок до звільнення Криму".