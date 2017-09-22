Нью-Йорк: противників Ердогана виштовхали під час його промови
Інцидент стався у готелі в Нью-Йорку, коли протестувальники перервали виступ президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, і викрикували слово "терорист".
Пан Ердоган виступав перед своїми турецькими прихильниками у готелі Marriott Marquis на Таймс-сквер, але його перебили кілька демонстрантів.
"Ви терорист, ідіть геть із моєї країни", - закричав один протестувальник, перш ніж його штовхнули і вивели із зали.
Пан Ердоган перебуває в Нью-Йорку для участі засіданнях Генеральної Асамблеї ООН.
На відео із промовою Ердогана, яке він виголошував у четвер видно, як протестувальників штовхали та били по голові чоловіки у костюмах.
Наразі незрозуміло, чи були ці чоловіки учасниками проердоганівської акції, охоронцями президента чи охоронцями готелю.
Демонстранти, які пізніше розмістили знімки штовханини у соціальних мережах, заявили, що їхньою метою було публічно засудити політику президента Ердогана в Туреччині, Сирії та Іраку.
Деякі протестувальники принесли із собою прапори та банери у підтримку курдів із національної армії Сирійського Курдистану (YPG).
Пан Ердоган вважає, що ці організації є продовженням забороненої робочої партії Курдистану (ППК), яка протягом трьох десятиліть боролася за курдську автономію у Туреччині. Він неодноразово заявляв, що він ніколи не прийме "американський союз із курдськими силами", які воюють у Сирії.
На відео можна почути голоси прихильників пана Ердогана, які перекрикують протестантів.
Департамент поліції Нью-Йорка заявив, що близько п'яти учасників акції були затримані, але арештів не було.