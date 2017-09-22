Мей запропонувала дворічний перехідний період після "брекзиту"

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Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила про необхідність дворічного перехідного періоду після "брекзиту", під час якого торгівля з країнами Євросоюзу вестиметься на колишніх умовах.

"Протягом цього імплементаційного періоду доступ до ринків одне одного збережеться в тому вигляді, у якому він існує зараз, і Британія також повинна брати участь в гарантуванні нинішніх заходів безпеки", - сказала Мей під час виступу у Флоренції.

Британський прем'єр також запропонувала укласти новий договір, який, за її словами, зробить відносини у сфері безпеки Великобританії і ЄС ще тіснішими.

Пані Мей підтвердила, що Британія вийде з ЄС у березні 2019 року, проте не сказала, скільки вона планує платити в європейський бюджет протягом цих двох років. За оцінками експертів, ця сума становитиме близько 20 млрд євро.

У своїй промові Тереза Мей також пояснила, що під час перехідного періоду європейські громадяни як і раніше, зможуть вільно приїжджати до Великобританії, але повинні будуть проходити реєстрацію.

Головний перемовник від ЄС щодо брекзиту Мішель Барньє назвав промову Мей конструктивною і додав, що Євросоюз готовий обговорити пропозицію британського прем'єра.

Рішення про вихід Британії з Євросоюзу ухвалили на референдумі 23 червня 2016 року.