АТО: один військовий отримав поранення

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В АТО за минулу добу отримав поранення один український військовий, повідомляє прес-центр операції.

Обстріли тривають - переважно увечері; за добу їх зафіксували 27.

Зокрема, неспокійно було в районі Авдіївської промзони, поблизу шахти Бутівка і Пісків.

На Луганському напрямку наприкінці доби зберігалася тиша.

У "ДНР" звинувачують в обстрілах українських військових.