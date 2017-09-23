Британія: 40% батьків отримують прохання про внески в фонд школи

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Четверо із 10 батьків Англії, Уельсу та Північної Британії отримують прохання робити внески у шкільні фонди, свідчать дані дослідження.

А близько третини батьків минулого року регулярно робили ці внески.

В опитуванні взяли участь 1507 респондентів.

У міністерстві освіти кажуть, що батьки не зобов'язані робити внески.

Школам заборонено брати плату за освіту чи матеріали, які надають під час уроків.

Але вони мають право просити про добровільні внески - єдиноразовою сумою чи регулярні.

Також школи можуть попрохати оплатити вартість позаурочної діяльнсті та шкільних поїздок.

Дослідження PTA UK також показало, що понад три чверті батьків вважають, що послати дитину вчитися у державну школу стає дедалі дорожчим.

Британські батькі здавна допомагали школами - фінансовими внесками, зусиллями чи часом.

Але минулого року багато шкіл намагалися звести бюджет, і батьки повідомляли, що отримували прохання про гроші - часом із конкретним посиланням на дірки в бюджеті.

"У відчаї"

Речник міністерства освіти сказав: "Від батьків не вимагається робити внески на освіту дітей".

Він наголосив, що правила щодо добровільних внесків не мінялися.

А також додав, що нова формула фінансування, зокрема виділення додаткових 1,3 млрд фунтів, допоможе покращити школи і замінить застарілу систему фінансування.

Активіст Джо Юркі, який бореться за покращення фінансування шкіл, каже:

"Ми не критикуємо школи, про які йде мова, - вони у відчаї. Ми закликаємо канцлера використати осінній бюджет, аби подолати фінансову кризу, з якою зіткнулися школи".