У центрі Донецька пролунав вибух
У центрі Донецька в суботу, близько 8 ранку, пролунав вибух.
Місце події - в районі проспекту Миру - оточили силовики.
Інформаційний ресурс "ДНР" повідомляє, що підірвалася машина так званого "міністра доходів і зборів" Олександра Тимофєєва.
За їхніми даними, він не постраждав.
"З міністром все в порядку. Так, був підірваний його автомобіль; йому надали медичну допомогу", - цитує РИА Новости представника відомства, яке очолює Тимофєєв.
У понеділок в центрі Донецька також підірвався вибуховий пристрій - у канаві в районі бульвару Шевченка.
Тимофєєв, відомий під позивним "Ташкент", у 2014 році очолював штаб бойового підрозділу "Оплот".
У 2015-2017 роках в самопроголошених республіках за загадкових обставин загинули низка польових командирів бойовиків.
Однією з найгучніших стала загибель громадянина Росії Арсена Павлова, більше відомого як Моторола. Його підірвали у ліфті в Донецьку в жовтні 2016 року.