У центрі Донецька пролунав вибух

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У центрі Донецька в суботу, близько 8 ранку, пролунав вибух.

Місце події - в районі проспекту Миру - оточили силовики.

Інформаційний ресурс "ДНР" повідомляє, що підірвалася машина так званого "міністра доходів і зборів" Олександра Тимофєєва.

За їхніми даними, він не постраждав.

"З міністром все в порядку. Так, був підірваний його автомобіль; йому надали медичну допомогу", - цитує РИА Новости представника відомства, яке очолює Тимофєєв.

У понеділок в центрі Донецька також підірвався вибуховий пристрій - у канаві в районі бульвару Шевченка.

Тимофєєв, відомий під позивним "Ташкент", у 2014 році очолював штаб бойового підрозділу "Оплот".

У 2015-2017 роках в самопроголошених республіках за загадкових обставин загинули низка польових командирів бойовиків.

Однією з найгучніших стала загибель громадянина Росії Арсена Павлова, більше відомого як Моторола. Його підірвали у ліфті в Донецьку в жовтні 2016 року.