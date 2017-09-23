Американський студент просидів у печері в Індіані три дні

Копирайт изображения AFP Image caption Лукас Кавар каже, що злизував вологу зі стін у печері, щоб вижити

Американського студента залишили майже три дні у печері під час університетської поїздки.

Лукасу Кавару 19 років, він відвідував печеру Салліван зі спелеоклубом із університету штату Індіана в неділю.

Хлопець відстав від групи, і про нього, очевидно, забули та зачинили вхідні ворота.

"Я був дуже збентежений і наляканий", - повідомив він виданню Indiana Daily Student.

"У мене пішло трохи часу на те, аби я вгамував свої емоції і застосував свій розум та аналітику, аби вигадати план дій для виживання", - сказав він.

Він розповів студентській газеті, що облизував вологі стіни печери, щоб уникнути зневоднення. На своєму мобільному телефоні він написав прощальне повідомлення своїй сім'ї.

Суворі протоколи

Лише через три дні президент спелеоклубу зрозумів, що юнака немає у групі, і повернувся за ним до печери.

У пості на Facebook пан Кавар сказав: "Просто хотів, щоб усі знали, що я в безпеці і здоровий! Мене врятували біля 30 хвилин тому. Як же добре повернутися на поверхню!".

У спелеоклубі назвали інцидент "провалом керівництва"

Вони сказали: "У нас є низка суворих протоколів, які мають запобігати подібним ситуаціям, але вони ефективні лише тоді, коли ми дотримуємося їх".