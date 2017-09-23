У Мексиці новий потужний землетрус

Копирайт изображения Reuters Image caption Поштовхи відчували і в Мехіко, хоча епіцентр землетрусу був за 500 кілометрів

Землетрус магнітудою 6,2 стався у мексиканському штаті Оахака. Чотири дні тому через потужний землетрус у країні загинули майже 300 людей.

За даними американської Геологічної служби, епіцентр землетрусу був за 19 кілометрів на південь від міста Матіас-Ромеро.

Поки повідомлень про постраждалих у результаті підземних поштовхів немає. Рятувальні роботи, що почалися після попередніх руйнівних землетрусів, тимчасово припинили.

Це третій землетрус у Мексиці за місяць. Через підземні поштовхи на південному сході країни магнітудою 8,1 у ніч на 7 вересня загинули понад 100 людей.

Майже через два тижні в Мексиці стався ще один потужний землетрус магнітудою 7,1, який співпав із річницею руйнівного землетрусу 1985 року.

В результаті природного катаклізму загинули майже 300 людей. У багатьох штатах у центральній честі Мексики є серйозні руйнування.

Причиною таких частих сильних землетрусів в Мексиці називають географічне положення країни.