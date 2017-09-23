Бомбардувальники США провели польоти поблизу КНДР

Копирайт изображения US PACIFIC COMMAND Image caption США влаштували демонстрацію сили поруч зі східним узбережжям Північної Кореї

Американські бомбардувальники пролетіли поблизу східного узбережжя Північної Кореї, аби показати, що у США багато військових варіантів, заявляє Пентагон.

За словами прес-служби Пентагону, цей крок має продемонструвати, що у президента США Дональда Трампа "багато військових варіантів, за допомогою яких можна відбити будь-яку загрозу".

У відомстві зазначили, що цього разу винищувачі і бомбардувальники просунулися на північ від демілітаризованої зони ближче, ніж будь-коли в 21 столітті.

Пентагон заявив, що політ підкреслив "серйозність", до якої вдаються США через "нерозумну" поведінку Північної Кореї.

Раніше пан Трамп пообіцяв "розібратися" із лідером КНДР Кім Чен Ином.

Президент США назвав його "божевільним" через запуски ракет. За кілька днів до цього пан Трамп говорив, що США готові до "повного знищення" КНДР.

У свою чергу, лідер Північної Кореї заявив, що буде "приборкувати вогнем божевільного американського дідугана".