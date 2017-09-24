В АТО за добу загинув один український військовий

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За минулу добу бойовики 18 разів порушили перемир'я. Унаслідок бойових дій загинув один український військовий. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На донецькому напрямку бойовики тричі били з різних видів гранатометів та великокаліберних кулеметів по Авдіївській промзоні. З цієї ж зброї обстрілювали укріплення ЗСУ поблизу шахти Бутівка і Світлодарська. Також тривали обстріли в районі Кам'янки та Невельського.

На приморському напрямку бойовиками застосовували гранатомети поблизу Гнутового, Водяного та Широкиного.

На луганському напрямку бойовики тричі відкривали вогонь із гранатометів у районі Кримського та на околицях Новотошківського.

Сили АТО 10 разів відкривали вогонь у відповідь, коли виникала пряма загроза життю українських військових, додали у штабі АТО.

Бойовики звинувачують в обстрілах українських військових.