У Німеччині проходять федеральні вибори

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Громадяни Німеччини у неділю візьмуть участь в голосуванні на федеральних виборах в країні, які стануть ключовим випробуванням для чинного канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Пані Меркель балотується на четвертий термін як канцлер. Вона також хоче зберегти широку присутність своєї партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) в Бундестазі.

Партнер ХДС по коаліції, Соціал-демократична партія (СДП), є головним її конкурентом на виборах.

Виборчі дільниці відкрилися о 8:00 за місцевим часом (о 9 ранку за київським часом) та працюватимуть до 18:00.

Перші екзит-поли очікуються невдовзі після закінчення голосування.

Вибори є важливими, оскільки до Бундестагу - національного парламенту Німеччини - вперше після Другої світової війни можуть пройти шість партій.

Такий результат може означати зміну складу нинішньої правлячої коаліції.

Основні суперники

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Ангела Меркель

Очікується, що вона збереже своє місце. Пані Меркель, яку на міжнародному рівні вважають джерелом стабільності, керувала Німеччиною з 2005 року. Її рішення відкрити Німеччину для мігрантів вдарило по її рейтингу, але вона, схоже, відновила свої позиції.

Мартін Шульц

Лідер ліво-центристського СДП та головний суперник Ангели Меркель, він також є її коаліційним партнером, який зіткнувся з труднощами під час виборчої кампанії, коли намагався критикувати її політику.

Аліса Вайдель та Александр Ґауланд

Лідери правої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН). Отримання місць в парламенті - або потенційна можливість стати третьою найбільшою партією, як показали деякі опитування кампанії, - стане головною перемогою АдН.

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Мартін Шульц, лідер соціал-демократів та колишній президент Європейського парламенту, є найбільшим конкурентом Ангели Меркель на посаду канцлера.

Але пані Меркель, яка має 12-річний досвід роботи на цій посаді, як очікується, збереже свої позиції.

Серед партій, котрі, як очікується, отримають місця в парламенті, - права націоналістична та антиісламська партія "Альтернатива для Німеччини".

Досі АдФ мала своїх представників лише в регіональному уряді, але збільшила свою популярність під час виборчої кампанії, яка була зосереджена на питаннях імміграції.

Іншими претендентами на місця в Бундестазі є Вільна демократична партія (ВДП) та "Зелені".

Близько 61,5 мільйони людей старших 18 років мають право голосу на федеральних виборах, які проводяться кожні чотири роки.

На виборах є два окремих голосування - за кандидата у своєму окрузі та за політичну партію.