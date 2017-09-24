У Канаді стартували "Ігри Нескорених"

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У Канаді стартували міжнародні спортивні змагання в параолімпійському стилі "Ігор Нескорених", у яких цього року бере візьме участь українська команда.

Як повідомляє прес-служба президента України, церемонія відкриття пройшла в комплексі Air Canada Center в Торонто.

"Пишаюся нашими воїнами, які приїхали до Торонто. Ваша участь в "Іграх Нескорених" - це вже перемога. Кожен з вас заслуговує аплодисментів стоячи", - написав президент України Петро Порошенко у Facebook.

На початку заходу відбувся Парад Націй, коли всі збірні-учасниці урочисто пройшли перед глядачами.

З привітанням також виступив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

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"Ігри Нескорених" (Invictus Games) у 2014 році заснував принц Уельський Гаррі. У змаганнях беруть участь військовослужбовці та ветерани з обмеженими фізичними можливостями, набутими під час виконання службових обов'язків.

Україна цього року вперше отримала право взяти участь в "Іграх Нескорених", як учасник багатьох військових навчань, миротворчих операцій під егідою ООН, а також як країна, військовослужбовці якої мають бойовий досвід в АТО.

15 українських спортсменів змагатимуться у таких видах спорту: атлетика, пауерліфтинг, плавання, стрільба з лука, веслування на тренажерах та велоспорт на шосе.