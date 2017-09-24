Паралімпійська збірна України з футболу стала чемпіоном світу

Копирайт изображения UNIAN Image caption Валерій Сушкевич (ліворуч)

Паралімпійська збірна України з футболу перемогла команду з Ірану у фіналі Чемпіонату світу в Аргентині. Про це повідомив керівник Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич.

"Тільки що з рахунком 1:0 українські паралімпійці вибороли для України перше місце у світовому футболі. Гордий від того, що ми робимо для української держави, для українського народу в цей нелегкий час в історії нашої держави", - написав він у Facebook.

До фіналу українська збірна пробилася, отримавши перемогу над командою Росії.

Фінал чемпіонату світу з футболу серез паралімпійців відбувається в Аргентині.