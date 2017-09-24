На Київщині від вибуху гранати загинув військовий

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У суботу, 23 вересня, у смт. Ворзель Київської області в руках військовослужбовця вибухнула граната.

Як повідомили у Національній поліції, чоловік загинув, Ще трьох чоловіків, двоє з яких військовослужбовці, госпіталізували з різними тілесними ушкодженнями.

Інцидент стався близько 23.20 години поблизу одного з магазинів селища, де відпочивала компанія чоловіків.

Серед них були військовослужбовці, які перебували поза службою у форменому одязі, додали в поліції.

Усі причини та обставини трагедії встановлюються, додали у поліції.