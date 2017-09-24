На Київщині від вибуху гранати загинув військовий
- 24 вересня 2017
- Поділіться цим Facebook
- Поділіться цим Twitter
- Поділіться цим Messenger
- Поділіться цим Messenger
- Поділіться цим Email
-
Поділитися
Поділіться цимЦе зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
-
-
-
MessengerПоділіться цим Messenger
-
MessengerПоділіться цим Messenger
-
-
Google+Поділіться цим Google+
-
ВКонтактеПоділіться цим ВКонтакте
-
LiveJournalПоділіться цим LiveJournal
-
Мой МирПоділіться цим Мой Мир
-
ОдноклассникиПоділіться цим Одноклассники
-
Поділіться цимЯк поділитися
Це зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
У суботу, 23 вересня, у смт. Ворзель Київської області в руках військовослужбовця вибухнула граната.
Як повідомили у Національній поліції, чоловік загинув, Ще трьох чоловіків, двоє з яких військовослужбовці, госпіталізували з різними тілесними ушкодженнями.
Інцидент стався близько 23.20 години поблизу одного з магазинів селища, де відпочивала компанія чоловіків.
Серед них були військовослужбовці, які перебували поза службою у форменому одязі, додали в поліції.
Усі причини та обставини трагедії встановлюються, додали у поліції.