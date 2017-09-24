Бердичів оговтується після граду розміром з яйце

Копирайт изображения zhytomyr.dsns.gov.ua Image caption Град побив вікна і дахи на Житомирщині

Після сильного граду та вітру у місті Бердичів, Житомирська область, ввели надзвичайну ситуацію місцевого рівня. Про це повідомили у ДСНС Житомирської області.

Від граду постраждали три мікрорайони міста, близько двох тисяч будівель - це приватні будинки, школи і дитсадки, повідомили ВВС Україна місцеві рятувальники.

Копирайт изображения zhytomyr.dsns.gov.ua Image caption У Бердичеві відновлюють дахи

В неділю, 24 вересня у місті ремонтують пошкоджені дахи, побиті вікна, прибирають повалені гілки. Відновлювальні роботи тривають з 22 вересня.

Капітального ремонту або заміни потребують дахи у шести школах та чотирьох дитсадках. Орієнтовна вартість збитків - 6,4 млн. грн.

Град розміром з яйце випав у Бердичеві пізно ввечері 21 вересня.