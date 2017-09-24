У Львові розслідують отруєння 38 людей рибою
Поліція Львова відкрила кримінальне провадження за фактом масового отруєння людей рибою. Про це повідомили у місцевій поліції.
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Звертатися до лікарів люди почали ще в п'ятницю, зараз у лікарні перебувають 38 осіб, з яких п'ятеро - діти.
Встановили, що усі потерпілі вживали рибу гарячого копчення, яку придбали в одному з кіосків на ринку "Привокзальний" у Львові.
Лікарі поставили діагноз - "гостра кишкова інфекція".
Справу відкрили за ч.1 ст.325 (порушення правил боротьби з епідеміями) Кримінального кодексу України.
Максимальне покарання - до трьох років обмеження волі.