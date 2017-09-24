Вибори в Німеччині: за даними екзит-полів, перемагає Меркель

Копирайт изображения Getty Images

Партійний союз ХДС/ХСС на чолі з Ангелою Меркель отримує 32,5% голосів. До Бундестагу вперше після Другої світової війни проходять шість партій. Про це свідчать дані екзит-полів телеканалу ARD.

Інші партії отримали такі результати, за даними екзит-полів:

Соціал-демократична партія Мартіна Шульца - 20%;

"Альтернатива для Німеччини" (АдН) - 13,5 %;

Вільна демократична партія Німеччини - 10,5%;

Зелені - 9,5%;

Ліві - 9%.

У неділю громадяни Німеччини обирали парламент країни. Ці вибори називали ключовим випробуванням для чинного канцлера Німеччини Ангели Меркель.

За підсумками виборів сформують новий уряд Німеччини і призначать канцлера.

При цьому, за попередніми даними, жодна з партій не набрала більшості, необхідної для формування кабінету.

У бундестаг вперше проходить права партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD), яка виступає за посилення міграційної політики, відмови від євро і скасування санкцій проти Росії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ангела Меркель проголосувала на дільниці у Берліні

Пані Меркель балотується на четвертий термін як канцлер. Вона також хоче зберегти широку присутність своєї партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) в Бундестазі.

Партнер ХДС по коаліції, Соціал-демократична партія (СДП), була головним її конкурентом на цих виборах.

Копирайт изображения Reuters

Виборчі дільниці відкрилися о 8:00 за місцевим часом (о 9 ранку за київським часом) та закрились о 18:00.