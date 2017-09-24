У німецькому таборі для біженців вбили українця
- 24 вересня 2017
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Міністерстві закордонних справ підтвердили інформацію про вбивство громадянина України в таборі для біженців у Німеччині.
Українця знайшли мертвим у його кімнаті 24 вересня 2017. Табір для біженців розташовано у місті Еггенфельден.
Кримінальна поліція підтвердила, що "смерть настала в результаті вбивства".
Генконсульство України в Мюнхені встановило зв'язок з рідними загиблого.