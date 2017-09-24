Меркель заявила про готовність сформувати новий уряд

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Чинний канцлер ФРН Ангела Меркель, коментуючи попередні результати виборів у Бундестаг, заявила про готовність сформувати новий уряд Німеччини.

"Ми - найсильніша партія, і наша задача - сформувати уряд", - заявила Меркель під час виступу перед прихильниками,- "Звичайно, ми сподівалися на кращий результат".

"Християнсько-демократичний союз" Меркель лідирує на виборах до німецького парламенту з 32,5% голосів, свідчать дані екзит-полів. Попри перемогу, партія отримала найгірший результат на виборах з 1949 року.

Меркель поки не назвала можливих партнерів по коаліції, заявивши про бажання обговорити це з іншими партіями. Про готовність вести з альянсом ХДС/ХСС переговори про урядову коаліцію вже заявили "Зелені", які, за даними екзит-полів, набрали 9,5%.

Соціал-демократична партія Німеччини на чолі з екс-президентом Європейського парламенту Мартіном Шульцем отримує на виборах близько 20%. Шульц і його прихильники вже заявили, що партія не братиме участі в коаліції і має намір піти в опозицію.

"Після поразки, якої ми зазнали в нашій ключовий федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія, ми програли і вибори в Бундестаг", - заявив Шульц прихильникам у штаб-квартирі партії, назвавши сьогоднішній день "важким і гірким днем для німецької соціал-демократії".

У Бундестаг також вперше проходить права партія "Альтернатива для Німеччини" (АДН), яка виступає за посилення міграційної політики, відмову від євро і скасування санкцій проти Росії.

Копирайт изображения DPA Image caption За словами Фрауке Петрі, Німеччину сколихнув політичний землетрус

Фрауке Петрі, лідер АдН, написала у Twitter, що Німеччина пережила незрівняний політичний землетрус. "Давайте зробимо це", - зазначила вона.

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Всього в Бундестаг проходять шість партій, в тому числі Вільна демократична партія (ВДП), "Ліві" і "Зелені". За підсумками виборів буде сформовано новий уряд Німеччини.

Як формується Бундестаг

Федеральні вибори проводять кожні чотири роки. Електорат в Німеччині налічує 61,5 млн виборців у віці від 18 років.

Німецький Бундестаг формується за змішаною системою: половина місць (299) відводиться кандидатам, обраним в 299 одномандатних округах простою більшістю голосів, тобто за мажоритарною системою.

Друга половина мандатів розподіляється між кандидатами, що пройшли в бундестаг за партійними списками в залежності від того, скільки голосів отримала та чи інша партія.

Остаточні підсумки виборів стануть відомі в понеділок.